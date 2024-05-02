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The Moscow Post

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Игра в Айболита Олега Лавричева

Игра в Айболита Олега Лавричева

Корреспонденту The Moscow Post в Нижегородской области стали известны подробности скандального уголовного дела спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева: помимо особо крупной растраты экс-спикеру вменили в вину и легализацию имущества, которое было приобретено криминальным путем.

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