Игра в Айболита Олега Лавричева

Корреспонденту The Moscow Post в Нижегородской области стали известны подробности скандального уголовного дела спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева: помимо особо крупной растраты экс-спикеру вменили в вину и легализацию имущества, которое было приобретено криминальным путем.
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