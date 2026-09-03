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«Под обительской стеною»: Святогорск вдохновлял Потёмкина, Тютчева и Чехова

«Под обительской стеною»: Святогорск вдохновлял Потёмкина, Тютчева и Чехова

Армия России за прошедший месяц освободила 14 населенных пунктов, в числе которых — город Святогорск, контроль над которым был установлен в конце августа, отметил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

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