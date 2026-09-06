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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 3 туров с 9 очками, «Париж», «Лион», «Лилль» и «Ренн» отстают на 2 балла, «ПСЖ» Сафонова – 13-й

«Монако» выиграл 3 матча в трех стартовых турах Лиги 1 и на данный момент лидирует в таблице, набрав 9 очков.

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