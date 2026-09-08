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В РФ с 1 октября меняются правила внесения наличных через банкоматы

В РФ с 1 октября меняются правила внесения наличных через банкоматы

С 1 октября в России заработает сервис внесения наличных через банкомат одного банка на счет в другом.

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