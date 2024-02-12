Владимир Путин назвал виновных в теракте на «Северных потоках» Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин с улыбкой на лице ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о взрыве «Северного потока» с юмором, заявив: «Вы, конечно».
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