Владимир Путин назвал виновных в теракте на «Северных потоках» Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин с улыбкой на лице ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о взрыве «Северного потока» с юмором, заявив: «Вы, конечно».