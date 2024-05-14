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Российский удар разорвал 200 нацистов. ВС РФ атаковали казармы ВСУ в районе Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 14 мая 2024 года

Российский удар разорвал 200 нацистов. ВС РФ атаковали казармы ВСУ в районе Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 14 мая 2024 года

Российский удар разорвал 200 нацистов. ВС РФ атаковали казармы ВСУ в районе Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 14 мая 2024 года Юлия СоколоваМинувшей ночью украинские военные объекты подверглись массированной атаке российской армии в ответ на удар по жилым кварталам Белгорода.

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