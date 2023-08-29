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Россия сыграет с Египтом, победа Андреевой и поражение Кудерметовой на US Open, Винисиус выбыл на 6 недель, премии игрокам «Зенита», голодовка матери Рубиалеса, ЦСКА и «Фиксики» и другие новости

1. Сборная России по футболу сыграет с олимпийской командой Египта 7 и 11 сентября. 2. Вероника Кудерметова уступила Бернарде Пере в первый день US Open.

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