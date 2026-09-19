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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Строить из себя жертву, заявляя, будто Кавай разрушил его карьеру, – это полная херня». Грин отреагировал на «омерзительный» комментарий Галлинари о Ленарде

Несколько дней назад экс-игрок НБА Данило Галлинари выразил недовольство слабым наказанием форварда Кавая Ленарда по итогам расследования дела Aspiration, заявив, что тот «должен выплатить все 50 миллионов долларов».

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