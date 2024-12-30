Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам

Минский городской суд заочно приговорил к лишению свободы на срок шесть лет стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого в оскорблении и клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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