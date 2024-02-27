Спецпосланник по Украине Лампридис: ЕС подготовит меры по конфискации активов РФ

Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил о договоренности лидеров Европейского союза по поводу разработки мер, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных активов Российской Федерации.
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