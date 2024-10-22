Более 200 новых автобусов появятся в Тюмени: «Обновляем автопарк»

ТЮМЕНЬ, 22 октября, ФедералПресс. Как в Тюмени улучшат работу общественного транспорта и решат вопрос нехватки водителей, рассказали во время прямой трансляции губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.