Более 200 новых автобусов появятся в Тюмени: «Обновляем автопарк»

ТЮМЕНЬ, 22 октября, ФедералПресс. Как в Тюмени улучшат работу общественного транспорта и решат вопрос нехватки водителей, рассказали во время прямой трансляции губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.
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