Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что им удалось дозвониться до участницы российского телешоу «Голос» певицы Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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