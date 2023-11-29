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Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ

Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что им удалось дозвониться до участницы российского телешоу «Голос» певицы Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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