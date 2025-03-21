❗️Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина официально выдать Башара аль-Асада, чтобы его судили в Сирии, сообщают источники Al Arabiya.
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❗️Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина официально выдать Башара аль-Асада, чтобы его судили в Сирии, сообщают источники Al Arabiya.
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