В Астрахани на крупном заводе начальник отдела устраивал на работу "мертвые души"

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из подразделений судостроительного завода, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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