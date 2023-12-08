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В российских учебных заведениях установили уже 19 тысяч "Парт Героя"

В российских учебных заведениях установили уже 19 тысяч "Парт Героя"

"Единая Россия" ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи "Парт Героя" по всей стране. Об этом заявила координатор партпроекта "Новая школа", замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Алена Аршинова, сообщается на сайте партии.

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