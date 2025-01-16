В Смольном обозначили важность работы трехсторонней комиссии Петербурга

На встрече обсуждали вопросы взаимодействия власти и профсоюзных организаций В четверг в Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым и главой РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге Александром Голубевым.