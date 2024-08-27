🏖 В Евпаторию на отдых приехали семьи из Курской области На восстановление приехали жители из приграничных районов области, а также жёны и вдовы участников специальной военной операции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏖 В Евпаторию на отдых приехали семьи из Курской области На восстановление приехали жители из приграничных районов области, а также жёны и вдовы участников специальной военной операции.