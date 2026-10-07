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Царьград

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Парк дорожной техники Нижнего Новгорода вырос с 370 до 700 машин

Парк дорожной техники Нижнего Новгорода вырос с 370 до 700 машин

За шесть лет парк коммунальной техники Нижнего Новгорода вырос с 370 до более чем 700 машин, а в 2026 году город получил свыше 150 новых единиц, включая погрузчики, грейдеры и комбинированные дорожные машины.

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