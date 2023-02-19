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Нейросеть Midjourney шутит: Нижний Новгород примерил на себя экстравагантный образ мужчины с бородой

Нейросеть Midjourney шутит: Нижний Новгород примерил на себя экстравагантный образ мужчины с бородой

В Сети появились изображения русских городов, сгенерированные с помощью нейросети Midjourney.Благодаря Midjourney Нижний Новгород предстал в образе бородатого мужчины, который определённо входит в число постоянных клиентов модных барбершопов.

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