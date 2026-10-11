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СахПресс

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Потепление после заморозков: какая погода ожидается в Сахалинской области 12 октября?

Потепление после заморозков: какая погода ожидается в Сахалинской области 12 октября?

В понедельник, 12 октября, жителей Сахалинской области ждет преимущественно сухая и теплая погода. На юге Сахалина воздух прогреется до +17 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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