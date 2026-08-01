Аргументы недели Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его Наша страна лишилась выдающегося ученого-селекционера, а виновники его гибели пытаются оправдаться, не выказывая ни капли сожаления или раскаяния.