Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его

Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его

Аргументы недели Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его Наша страна лишилась выдающегося ученого-селекционера, а виновники его гибели пытаются оправдаться, не выказывая ни капли сожаления или раскаяния.

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Комментарии
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Владислав Владислав
ТВАРИ и ПОДОНКИ убили человека, результат работы которого жрут каждый день!
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1 м.
Александр Леушин
Ох и долго ещё лихие 90е будут аукаться.
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1 м.
Олег Найданов
Особый вопрос к изЖоге, на своëм-ли он месте.
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1 м.