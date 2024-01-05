БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Генрих
    А ты, небось, и экзамен на знание русского языка сдавал? 🤣"ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • nadir melikov
    позор для вскх пишущие про мигрантов -мигранты напали на инвалида или ветерана СВО.напали несовершенно летних,напали ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Александр Доливо
    Остаётся объяснить это Президенту РФ, ГД РФ и Совету РФ. По другому, ждите гражданскую войну в московской области и д..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Шведу и финну мы будем грозить «Коалицией»

Шведу и финну мы будем грозить «Коалицией»

Россия укрепляет границу со «скандинавским НАТО» Константин Ольшанский На фото: 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» (Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Стремительное вступление в НАТО Финляндии и Швеции потребовало решительного ответа от России.

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