Шведу и финну мы будем грозить «Коалицией»

Россия укрепляет границу со «скандинавским НАТО» Константин Ольшанский На фото: 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» (Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Стремительное вступление в НАТО Финляндии и Швеции потребовало решительного ответа от России.
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