Министр культуры Любимова оказалась замешана в грязной истории с новосибирским Военным городком

Недавно новосибирский общественник Евгений Митрофанов обнародовал документы по Военному городку № 17, которые взбудоражили всех, кто пристально наблюдает за происходящим и переживает за судьбу этого исторического места.
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