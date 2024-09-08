Даже и не знаю, что сказать. Йемен , очередной беспилотник минус. Мужики в тапках и пиджаках не перестают удивлять.
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Даже и не знаю, что сказать. Йемен , очередной беспилотник минус. Мужики в тапках и пиджаках не перестают удивлять.
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