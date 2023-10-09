Когда починят газопровод Balticconnector

Фото: dctdigital.com В воскресенье финская компания-оператор Gasgrid сообщила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.
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