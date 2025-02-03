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Россия жестко ответила на зверскую идею Запада повторить блокаду Ленинграда

Россия жестко ответила на зверскую идею Запада повторить блокаду Ленинграда

Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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