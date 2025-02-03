Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.