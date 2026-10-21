Стали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, получившего травму в первом тайме матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым