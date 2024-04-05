Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии

Не помогают ни дисконты, ни наличие счетов в банках стран СНГ. По данным собеседников Business FM, граждане России, которые вовремя не успели расстаться со своими домами или квартирами в Финляндии, попали в практически безвыходную ситуацию.
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