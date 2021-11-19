ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на девятнадцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1219 =Бережность к другому подобна Солнцу, от которого непрерывно льётся в окружающий Мир жизненное тепло=Всем управляет Бог, даровавший людям способности, каждый менять себя может, для этого есть возможности! = Всякий раз, когда ты злишься или расстраиваешься, это означает, что тебе ещё есть чему поучиться = "Глубокое понимание культуры и сотрудничество на культурном поприще должно привести народы к Миру" = Знания в обществе есть, не хватает лишь переключения доминанты с позиции животного Начала на Духовное Когда мы начнём любить и принимать всё - мы достигнем просветления, как по отдельности, так и всё Человечество = "Когда человек ругает громко власть - это не крик о несправедливости власти, а история о его несостоявшейся Жизни" = Ложь в Миропонимании закономерно влечёт за собой тотальную череду ложных жизненных установок и действий… =На что бы не устремилась наша мысль, она влечёт за собой и образование соответствующего химического вещества = Одно несомненно: если продолжать делать то, что делаешь, будешь неизменно получать то, что получаешь = Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счёте это пойдёт тебе на пользу = Откажитесь от своей привязанности к известному, сделайте шаг в неизвестное — и вы окажетесь в Поле всех Возможностей = Первым этапом процесса трансмутации является очищение организма и, как следствие, возвышение Со-Знания = Продолжайте свой поиск.