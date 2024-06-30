Посол в ЦАР рассказал о переговорах по созданию в стране военной базы РФ

Тема создания российской военной базы на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) остается в повестке переговоров Москвы и Банги, однако не находится в активной фазе, заявил посол РФ в республике Александр Бикантов.
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