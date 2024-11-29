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Мировое обозрение

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Битва за Купянск: новости СВО от 29 ноября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1009-й день спецоперации России на Украине

Битва за Купянск: новости СВО от 29 ноября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1009-й день спецоперации России на Украине

Обстановка на ключевых направлениях в зоне СВО: оперативная сводка на 29.11.2024. На 1009-й день СВО российские войска продолжили наступление на ключевых направлениях, включая Купянск, Харьков, Донецк и Угледар, а также нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины, в том числе по объектам энергетики и складам боеприпасов.

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