Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Сестра лидера подростковой банды, которая возникла в Белгороде, Амиля Гафарова, Тамара, дала интервью журналистам ИА "Регнум", в котором рассказала о родственнике подробнее.
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