Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Сестра лидера подростковой банды, которая возникла в Белгороде, Амиля Гафарова, Тамара, дала интервью журналистам ИА "Регнум", в котором рассказала о родственнике подробнее.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
не обессилели... продались!
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2 час.
Владимир Байков
Почему власти до сих пор не принимают мер,чтб обуздать всю эту нечисть понаехавших из бывших республик. Дождутся,когда нпрод возьмётся за вилы и тогда мало не покажется.
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2 час.
Лариса Данилова
Не понятно. Власти ждут когда приезжих начнут избивать без разбора? Чтобы вспыхнула Россия? Некому выяснить кто стоит за всем этим?
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27 мин.

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