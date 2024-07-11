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Проба на Иране: зачем нужны соглашения о валютных свопах

Проба на Иране: зачем нужны соглашения о валютных свопах

Россия и Иран заключили соглашение о свопе в национальных валютах. В финансовых кругах двух стран говорят, что применение этого инструмента должно поспособствовать укреплению рубля и риала, а также исключению доллара из взаиморасчетов.

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