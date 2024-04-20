Переулками Москвы. Писательскими — к поэту

Юрий Ильинов

Воспоминанья душу бередят, И вновь, и вновь я возвращаюсь в детство... Я помню двор, подружек, всех котят И наше коммунальное соседство. Я помню игры- "штандар" и " лапту", Я помню "жмурки" в лестничных пролётах, И деревянный "чижик" на боку, И ножички, блестевшие в полёте. Мальчишек с самокатами с утра, И "казаков-разбойников" до ночи... Всеобщее и грозное " Ура", И дО дому когда дойти нет мочи... "Секретики", "садовники", плоты И "Сенька поп " с такой палитрой красок! А пахли как вечерние цветы, И как была прекрасна бочка с квасом! А вобла! Это ж был деликатес Из нашего безоблачного детства. На улице торговля шла вразвес, Несли пакеты,прижимая к сердцу. И лучше всех пирожных - чёрный хлеб, Политый щедро ароматным маслом, А сверху соль да лук от разных бед... Теперь сказали бы что это "классно". Сейчас так много сладостей любых, А я всё вспоминаю те, из детства, С изюмом россыпь "камушков морских", Есть "Кара - Кум" не позволяли средства... Из книжек куклам строили дома, А в коробок от спичек, что стащили, Сажали майского усатого жука И листьями берёзы так кормили! Был очень, очень тёплым летний дождь. Мы босиком по лужам без оглядки Бежали и кричали про гусей, Потом до темноты играли в "прятки". А ёлка в тесной комнате в углу С конфетами, орехами, шарами? И мама приглашала всех к столу, Который был заставлен пирогами! Катались с крыши, прыгая в сугроб. Штаны в сосульках жались к батарее... И страшно было всем при слове гроб, И вырасти мечтали поскорее. Мы забирались в душные подвалы И с любопытством лезли на чердак... Друг друга на обеды приглашали, Игрушки отдавали просто так. Мы слушали до ночи как ребята, Гитары обнимая, пели песни. Мы знали -пионеры, октябрята, Что летом будут песни интересней. А помните макулатуры сбор И развесёлый сбор металлолома? Мы классом обходили каждый двор И кое-что несли ещё из дома. Нас так сплотил общеполезный труд По сбору свёклы и родной картошки! Набатом бил в ушах сердечный стук, Когда соприкасались две ладошки. Мы ссорились, мирились и влюблялись Когда на "четверть", а когда на год... Вот первые стихи и написались- Из детства в юность сложный переход. А как забыть тот солнечный апрель, Который никогда не повторится? Мы были "впереди планеты всей"- Ведь это наш Гагарин в космос мчится! Нам мама шила платья по ночам Из самого дешёвенького ситца, Чтобы доставить радость дочерям - Ну надо ж было к "майским" нарядиться! Нас отправляли летом в лагеря Где вечерами пахли все "Гвоздикой", А комары...Да что там комары? Всё забывалось с первой земляникой. В поход ходили, пели у костра Про девочку что плачет в автомате, И спорили до самого утра С горячностью подростков и без мата.... Но незаметно уходило лето, И так же быстро юность пронеслась. И думаешь, а было ли всё это? Ведь убегают годы не таясь... Мы повзрослели, старимся уже, Записка в церкви с каждым днём длиннее. Успеть бы помолиться о душе, Попробовать других любить сильнее.