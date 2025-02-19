Почему Зеленский внезапно заговорил о невозможности военной победы

Давно утративший юридическую и социальную легитимность президент Украины Владимир Зеленский выдал очередную глубокую сентенцию, которая, впрочем, противоречит как его собственным представлениям о будущем его страны, так и поведению всего киевского режима.
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