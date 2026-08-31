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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Решение Плющенко о переходе сына – это не самый лучший пример для подражания. И оно не делает ему чести»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова Яны Рудковской о том, что ее муж Евгений Плющенко «всегда будет за Россию».

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