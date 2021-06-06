Пропорции счастья

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Неприятные сюрпризы и трагические случаи в парках развлечений

Неприятные сюрпризы и трагические случаи в парках развлечений

Вы думаете, парк аттракционов – это сплошное веселье и бодрая музыка? Вы ошибаетесь! Поход в парк аттракционов может надолго испортить вам настроение и аппетит, а иногда и подвергнуть опасности вашу жизнь! И эти фотографии – тому подтверждение.

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