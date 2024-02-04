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Выяснилось, какие масла нельзя использовать для жарки

Выяснилось, какие масла нельзя использовать для жарки

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала самые безопасные для жарки растительные масла. Оказалось, что использовать для этого варианта приготовления пищи можно не все масла, некоторые — подходят только для заправки салатов и готовых блюд.

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