Выяснилось, какие масла нельзя использовать для жарки

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала самые безопасные для жарки растительные масла. Оказалось, что использовать для этого варианта приготовления пищи можно не все масла, некоторые — подходят только для заправки салатов и готовых блюд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии