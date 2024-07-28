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Европа больше не нужна

Европа больше не нужна

С историей отказа российскому паруснику «Штандарт» в заходе для пополнения запасов в порты ЕС интересно то, что она выламывается из всех возможных морских традиций и прецедентов в принципе.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ленка!!... во первых, здравствуй!.... а во вторых!... от куда ТЫ выплыла то??.
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1 час.
Natalija Osminina
Здравствуйте, Елена! Вы в курсе, что Прибалтика предупредила Россию о выходе из кольца БРЭЛЛ в феврале?
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1 час.
Катерина
Дык, Лёха  сам  старый еврей.  Это  он  ТАК  развлекается. 😅
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58 мин.

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