МОЯ СТРАНА

6 665 подписчиков

Политолог Сатановский высмеял попытки ФРГ разглядеть в теракте на «СП» «украинский след»

Политолог Сатановский высмеял попытки ФРГ разглядеть в теракте на «СП» «украинский след»

prt scr youtube.com | Россия - Украина Политолог и востоковед Евгений Сатановский высказался о попытке ФРГ найти «украинский след» в теракте на «Северных потоках».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх