Боец ВС России: солдаты ВСУ в Дзержинске не реагировали на призывы сдаться

Украинские солдаты при освобождении ВС России города Дзержинска в ДНР не реагировали на призывы сдаться, рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Сергей Никалиев.
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