Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута

Наступление на Артемовск замедлили специально, – военкор Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «Я, насколько понимаю, что сейчас мы не заинтересованы в таких молниеносных рывках.
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