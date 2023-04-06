Медвежий угол

37 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Где она увидела очереди?!Немецкие туристы ...
  • Вера Голубь
    Нигде нельзя распивать алкоголь на улице в Европе, в Ирландии и Англии тожеНемецкие туристы ...
  • Вера Голубь
    Неделю назад получила ВНЖ в Самаре. И сейчас и 4 месяца назад, когда сдавала документы, еле пробилась через толпы тад...В СПЧ заявили о к...

Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута

Российская армия специально замедлила освобождение Бахмута

Наступление на Артемовск замедлили специально, – военкор Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент  «Я, насколько понимаю, что сейчас мы не заинтересованы в таких молниеносных рывках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх