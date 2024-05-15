Что творится на Кубани: градом засыпает дороги и участки, растения просто "лысеют"

В Краснодаре гроза с раскатами грома и ливень, а вот под Анапой все под слоем града. Бужор – сбиты листья на деревьях, пострадали посадки на участках – по словам жителей, от картошки остались только столбики, вина в этом году ждать не придется.
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