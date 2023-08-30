Деспотович пожаловался на тульский «Арсенал» в ФИФА из-за долгов по зарплате в несколько десятков млн рублей («РБ-Спорт»)

В связи с этим форвард обратился в палату по разрешению споров ФИФА, сообщает «РБ Спорт». По данным источника, речь идет о задолженности в размере нескольких десятков миллионов рублей.
Популярные статьи
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»
Свежие комментарии