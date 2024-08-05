Новая жена Павла Прилучного получила признание любви от детей от предыдущего брака

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают проводить время у отца в его загородном доме. Однако актер успел находиться с ними лишь неделю во время отпуска, после чего вернулся к работе и оставил заботы о Тимофее и Мии на плечах своей супруги.