Новая жена Павла Прилучного получила признание любви от детей от предыдущего брака

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают проводить время у отца в его загородном доме. Однако актер успел находиться с ними лишь неделю во время отпуска, после чего вернулся к работе и оставил заботы о Тимофее и Мии на плечах своей супруги.
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