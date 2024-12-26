Постпред РФ при ОБСЕ призвал Запад прекратить «галопирующую конфронтацию»

Запад должен прекратить конфронтацию с Россией и вести с ней диалог, учитывая позиции обеих сторон. С таким призывом выступил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
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