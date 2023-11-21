Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Давно пора,иначе совсем одичают!Таджикистан высту...
  • Аким Воземчук
    Далуда сам не из казаков,не знать как переводится слово казак.Казак переводится как землепашец. ( Каз -копай ,ак -стр...Тенденция снижени...
  • олег олейник
    Так ведь Кэмерона и выбирали не для улучшения отношений с Россией !Новый глава дипло...

Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Композиции «Моряк» и «Опиум для никого», попавшие под запрет, выпущены в 90-х Композиции «Моряк» и «Опиум для никого», попавшие под запрет, выпущены в 90-х Известные песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх