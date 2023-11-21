Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Композиции «Моряк» и «Опиум для никого», попавшие под запрет, выпущены в 90-х Композиции «Моряк» и «Опиум для никого», попавшие под запрет, выпущены в 90-х Известные песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин.