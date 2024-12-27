Собянин: Набережную и мост назвали в честь Германа Титова и Сергея Королева

Оба объекта расположены вблизи от будущего Национального космического центра В Москве новые дорожные объекты, а именно набережная и мост, получили названия в честь космонавта Германа Титова и академика Сергея Королева.
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