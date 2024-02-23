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Су-25 разгромили «опорник» под Красным Лиманом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 февраля 2024 года

Су-25 разгромили «опорник» под Красным Лиманом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 февраля 2024 года

Су-25 разгромили «опорник» под Красным Лиманом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 февраля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские штурмовики Су-25 «Грач» эффективно использовали неуправляемые ракеты С-13 для удара по опорным пунктам украинской армии на Краснолиманском направлении.

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