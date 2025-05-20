Россия потеряла лидерство в импорте китайских легковушек в 2025

Россия в апреле 2025 года потеряла статус крупнейшего импортера китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестую позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни Китая.
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